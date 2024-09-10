Работник банка в Ингушетии украл из кассы 35 миллионов рублей

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Сотрудник банка в Ингушетии похитил из кассы финансовой организации 35 миллионов рублей, пишет пресс-служба МВД по республике.

По данным ведомства, кража произошла еще в январе 2023 года. По факту случившегося заведено уголовное дело по статье 158 УК РФ. Позже правоохранители задержали 35-летнего жителя Магаса.

Полиция установила, что злоумышленник выносил деньги из банка в пакете, а для сокрытия следов преступления вносил фальшивые отметки о расходовании средств на различные цели. Местонахождение похищенного пока не найдено.

Ранее полицейские установили пособника мошенников, из-за которых 73-летняя женщина лишилась почти 9 миллионов рублей и квартиры. Неизвестные обманули ее и вынудили продать жилье, а деньги попросили передать курьеру. Курьером оказался 30-летний житель Кургана, его уже задержали.

