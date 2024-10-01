До 19 градусов тепла ожидается в Москве 1 октября

Фото: Москва 24/Никита Симонов

Переменная облачность, преимущественно без осадков, и до 19 градусов тепла прогнозируется в Москве 1 октября. Об этом информирует Гидрометцентр России.

По прогнозам синоптиков, днем температура воздуха в столице будет колебаться в пределах от 17 до 19 градусов, по области воздух прогреется от 15 до 20 градусов.

Восточный ветер будет дуть со скоростью 6–11 метров в секунду. Атмосферное давление составит 754 миллиметра ртутного столба.

Между тем в Москве сентябрь стал рекордно жарким и солнечным, а также третьим в ряду самых сухих сентябрей за все время метеорологических наблюдений с 1780 года. Средняя температура месяца составила 17,9 градуса, что на 5,7 градуса выше нормы для сентября.

Теплая погода ожидается в столице в течение всей этой недели. Столбики термометров будут на 5–6 градусов выше нормы.

