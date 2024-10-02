02 октября, 12:29Политика
Песков допустил введение временных ограничений на полеты в районе Ближнего Востока
Фото: Москва 24
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков допустил введение временных ограничений на выполнение рейсов в районе Ближнего Востока, так как некоторые авиакомпании уже воздерживаются от полетов в эти страны. Об этом он заявил в разговоре с журналистами.
Представитель Кремля также напомнил, что воздушное пространство Ирана на сегодня закрыто.
"Не знаю, какой график, это может быть по разным ведомствам. Временные ограничения могут иметь место", – заявил Песков.
При этом он призвал все противоборствующие стороны на Ближнем Востоке к сдержанности, охарактеризовав ситуацию как тревожную.
"Конечно же, мы осуждаем любые действия, которые ведут к гибели гражданского населения", – подчеркнул официальный представитель Кремля.
Росавиация обновила рекомендации по выполнению полетов в воздушном пространстве Израиля, Ирана и Ирака. Так, 2 октября из-за угрозы безопасности полеты российским эксплуатантам рекомендуют выполнять в период с 15:30 до 19:00 по московскому времени.
В четверг, 3 октября, время полетов рекомендовано в промежутке между 09:00 и 19:00 по московскому времени. Кроме того, во время совершения рейсов необходимо проявлять повышенную бдительность и выбирать альтернативные маршруты.
Накануне Иран атаковал Израиль. Эта атака стала ответом на убийство главы политбюро ХАМАС Исмаила Хании, лидера ливанского шиитского движения "Хезболла" Хасана Насруллы и замглавы КСИР Аббаса Нилфорушана, о чем сообщил Корпус стражей исламской революции в Иране.
Всего Иран, по некоторой информации, направил около 400 ракет. В связи с этим Израиль, Иордания, Ирак и Ливан закрывали воздушное пространство.
Начальник Генштаба ВС Исламской Республики генерал-лейтенант Мохаммад Багери затем заявил, что ракетные удары Ирана были направлены на две базы ВВС Израиля и штаб-квартиру израильской разведывательной службы "Моссад". Официальный представитель израильской армии Даниэль Хагари подчеркнул , что случившееся нападение "будет иметь последствия".
"Уральские авиалинии" будут выполнять рейсы до стран Ближнего Востока по новому маршруту