Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

02 октября, 12:29

Политика

Песков допустил введение временных ограничений на полеты в районе Ближнего Востока

Фото: Москва 24

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков допустил введение временных ограничений на выполнение рейсов в районе Ближнего Востока, так как некоторые авиакомпании уже воздерживаются от полетов в эти страны. Об этом он заявил в разговоре с журналистами.

Представитель Кремля также напомнил, что воздушное пространство Ирана на сегодня закрыто.

"Не знаю, какой график, это может быть по разным ведомствам. Временные ограничения могут иметь место", – заявил Песков.

При этом он призвал все противоборствующие стороны на Ближнем Востоке к сдержанности, охарактеризовав ситуацию как тревожную.

"Конечно же, мы осуждаем любые действия, которые ведут к гибели гражданского населения", – подчеркнул официальный представитель Кремля.

Росавиация обновила рекомендации по выполнению полетов в воздушном пространстве Израиля, Ирана и Ирака. Так, 2 октября из-за угрозы безопасности полеты российским эксплуатантам рекомендуют выполнять в период с 15:30 до 19:00 по московскому времени.

В четверг, 3 октября, время полетов рекомендовано в промежутке между 09:00 и 19:00 по московскому времени. Кроме того, во время совершения рейсов необходимо проявлять повышенную бдительность и выбирать альтернативные маршруты.

Накануне Иран атаковал Израиль. Эта атака стала ответом на убийство главы политбюро ХАМАС Исмаила Хании, лидера ливанского шиитского движения "Хезболла" Хасана Насруллы и замглавы КСИР Аббаса Нилфорушана, о чем сообщил Корпус стражей исламской революции в Иране.

Всего Иран, по некоторой информации, направил около 400 ракет. В связи с этим Израиль, Иордания, Ирак и Ливан закрывали воздушное пространство.

Начальник Генштаба ВС Исламской Республики генерал-лейтенант Мохаммад Багери затем заявил, что ракетные удары Ирана были направлены на две базы ВВС Израиля и штаб-квартиру израильской разведывательной службы "Моссад". Официальный представитель израильской армии Даниэль Хагари подчеркнул , что случившееся нападение "будет иметь последствия".

"Уральские авиалинии" будут выполнять рейсы до стран Ближнего Востока по новому маршруту

Читайте также


властьполитикатранспорт
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика