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02 октября, 14:25

Транспорт

Пассажиры воспользовались столичным сервисом "По пути" более 1,9 миллиона раз за три года

Фото: Москва 24/Юлия Иванко

Пассажиры воспользовались сервисом "По пути" более 1,9 миллиона раз с 2021 года, сообщает столичный Дептранс со ссылкой на заммэра по вопросам транспорта и промышленности Максима Ликсутова.

Ежедневно услугами сервиса пользуются около 2 тысяч пассажиров в пяти населенных пунктах Троицкого и Новомосковского административных округов, а также Инновационном центре "Сколково".

Услуги "По пути" позволяют москвичам заказать автобус через специальное приложение к выбранной остановке. Департамент отметил, что во всех машинах сервиса есть комфортный салон с индивидуальным освещением, зарядками и столиками.

Проезд по банковской карте стоит столько же, сколько в городском транспорте. Для школьников, студентов и пенсионеров действует льготный проезд, напомнили в сообщении.

"60 автобусов малого класса повышают качество обслуживания в районах, делают поездки еще доступнее и быстрее. С начала этого года "По пути" перевез 470 тысяч пассажиров", – подчеркнул заммэра.

Ранее сообщалось, что новыми причалами речного электротранспорта за две недели работы в Москве воспользовались около 7 тысяч раз. Ликсутов отметил, что все больше жителей и гостей столицы получают доступ к инновационному виду транспорта, поэтому власти Москвы продолжат развивать речные маршруты.

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