Третью пару "Ласточек" между Москвой и Костромой запустят 15 декабря

Фото: телеграм-канал "Телеграмма РЖД"

Третья пара "Ласточек" будет курсировать между Москвой и Костромой с 15 декабря. Это удовлетворит растущий спрос на перевозки в этом направлении и повысит уровень комфорта в пути, сообщает РЖД в своем телеграм-канале.

"Маршрут Москва – Кострома пользуется большой популярностью у пассажиров. Заполняемость "Ласточек" в будние дни составляет 90%, а в пиковые даты превышает 100%", – отметили в пресс-службе.

Дополнительная пара поездов будет следовать в обоих направлениях с остановками в Ростове Великом, Ярославле и Нерехте. Поезд из Москвы начнет движение в 17:05, прибудет в Кострому в 21:12. В обратном направлении "Ласточка" будет отправляться в 11:32 из Костромы, а приезжать в Москву в 15:39.

РЖД подчеркнули, что с января по август 2023 года поездами "Ласточка" по маршруту Москва – Кострома воспользовались 316 тысяч пассажиров, то есть на 9% больше, чем в 2022 году.

Ранее РЖД запустили первую автоматизированную "Ласточку" на МЦК. Нейронные сети поезда самостоятельно оценивают ситуацию, принимают решения и выполняют необходимые действия. При этом машинист также находится в кабине для контроля, открытия и закрытия дверей во время посадки и высадки пассажиров.