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25 сентября, 14:15

Транспорт

Цена билета на поезда ВСМ Москва – Петербург составит 8 905 рублей

Цена билета на поезда ВСМ Москва – Петербург составит 8 905 рублей

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Цена билета на поезда высокоскоростной магистрали от Москвы до Петербурга составит 8 905 рублей. Ожидаемую сумму назвал замминистра транспорта России Дмитрий Зверев. Запустить движение планируют в третьем квартале 2028 года.

25 сентября проект скоростных перевозок обсуждали на пленарном заседании Госдумы. В столице на всех пунктах остановки ВСМ планируют сделать отдельные платформы. Магистраль пройдет параллельно путям Октябрьской железной дороги. Поезда будут останавливаться на городских вокзалах Зеленоград-Крюково, Рижская, Петровско-Разумовская. Конечным пунктом для ВСМ-1 станет Ленинградский вокзал.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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