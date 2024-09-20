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20 сентября, 12:00

Транспорт

"Москва едет": речной транспорт

"Москва едет": речной транспорт

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Как правительству Москвы удалось восстановить речные маршруты спустя 30 лет? Что общего между смартфоном и речным трамвайчиком? Зачем Москву-реку решили поделить на специальные зоны? И какую подсказку запрятали архитекторы в знаменитый шпиль в башне Северного речного вокзала?

Об этом – в программе "Москва едет" с Юлией Темниковой. Гостем программы стал президент Общероссийской федерации гребного спорта, олимпийский чемпион по академической гребле Алексей Свирин.

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Программа: Москва едет
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