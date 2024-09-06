"Москва едет": промышленный дизайн

Что позволяет пассажирам московского транспорта чувствовать себя комфортно даже в поездке? Кто отвечает не только за функциональность, но и за внешний вид привычных для нас предметов? С чего начинается работа по созданию новых вагонов?

Где учат на профессиональных промышленных дизайнеров? Об этом – в программе "Москва едет" с Юлией Темниковой. Гостем программы стала генеральный директор национального центра промышленного дизайна и инноваций 2050.ЛАБ Дарья Топильская.