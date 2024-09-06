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06 сентября, 12:00

Транспорт

"Москва едет": промышленный дизайн

"Москва едет": промышленный дизайн

Расписание движения поездов на МЦД-1 изменилось до 30 сентября

Ведущие Москвы FM назвали темы эфира 6 сентября

Собянин: завершено строительство связки между МСД и Симферопольским шоссе

Беспилотный трамвай вышел на улицы Москвы

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Сергей Собянин открыл станцию "Потапово" Сокольнической линии метро

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Дефицит кадров в сфере такси может повлиять на тарифы в Москве осенью

Что позволяет пассажирам московского транспорта чувствовать себя комфортно даже в поездке? Кто отвечает не только за функциональность, но и за внешний вид привычных для нас предметов? С чего начинается работа по созданию новых вагонов?

Где учат на профессиональных промышленных дизайнеров? Об этом – в программе "Москва едет" с Юлией Темниковой. Гостем программы стала генеральный директор национального центра промышленного дизайна и инноваций 2050.ЛАБ Дарья Топильская.

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Программа: Москва едет
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