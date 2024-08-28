Фото: Дарья Везломцева

Депутат Московской городской думы Наталия Метлина провела рейд "ТАКСИчный патруль" в Теплом Стане. Она отреагировала на жалобы жителей о небезопасном и некомфортном передвижении во дворах.

Метлина уже не первый месяц совместно с общественниками реализует проект "безопасный двор без такси". Он направлен на борьбу с неконтролируемой парковкой во дворах многоквартирных домов районов Коньково и Теплый Стан.

"Есть такие дворы, где почти круглосуточно паркуются таксисты. Как правило, это происходит вблизи недорогих кафе, которые работают двадцать четыре часа в сутки и торгуют навынос. В результате парковочные места, предназначенные для жильцов дома, постоянно заняты, часто слышна громкая музыка, возникает антисанитария. Я приняла меры", – добавила депутат.

В результате в самых "посещаемых" дворах появились знаки, запрещающие парковку такси и любого другого коммерческого транспорта. В случае нарушения предусмотрен штраф. Недавно эта инициатива столичного депутата была дополнена новшеством под названием "ТАКСИчный патруль". Его суть в том, что активисты обходят придомовые территории, на которых часто и с нарушениями паркуются такси, и предупреждают водителей об ответственности за их действия.

Метлина вместе с патрульными посетила дворы в районе Коньково по адресу улица Миклухо-Маклая, дома 40, 42, 44. Вместе они прошлись по придомовой территории. На тех такси, что были припаркованы в зоне действия запрещающего знака, активисты разместили под дворниками специальные памятки с информацией о правилах парковки, а также о том, что их нарушение грозит штрафом.

"Уверена, что такой метод будет эффективным и поможет улучшить ситуацию с неконтролируемой парковкой такси в нашем районе", – подвела итоги рейда Метлина.

Ранее активисты проекта "Безопасная столица" за летний период провели 14 рейдов по выявлению брошенных разукомплектованных транспортных средств в районах Нагатинский Затон и Царицыно. В итоге было обнаружено 19 брошенных автомобилей. Одна из обнаруженных машин принадлежит участнику СВО, который два года находится в зоне боевых действий. Но соседи не оставили автомобиль без присмотра – накачали колеса и накрыли тентом, поэтому убирать его из двора не пришлось.

