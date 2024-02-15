Более 100 брошенных автомобилей убрали в Москве в январе 2024 года

Фото: Москва 24/Александр Авилов

Свыше 100 брошенных машин убрали в столице в январе этого года с помощью портала "Наш город", благодаря которому граждане могли уведомить об автомобилях, оставленных во дворах и на улицах города.

При этом руководитель ГКУ "Новые технологии управления", отвечающего за развитие портала, Александр Пищелко заявил, что в прошлом году с помощью информации, поступившей от москвичей, было убрано более 3,8 тысячи автомобилей, а за 12 лет работы портала – свыше 51 тысячи.

Также он уточнил, что увозят с проезжей части или из дворов транспортные средства, которые обычно долго находятся без движения или серьезно повреждены: у них спущены колеса, выбиты стекла, отсутствуют двери.

Для информирования о брошенной машине москвичам нужно сфотографировать его и отправить снимок на портал "Наш город" с указанием адреса. Кроме того, стоит уточнить тему нахождения авто – во дворе или на проезжей части.

Также машину могут признать разукомплектованной. Для этого у нее должна отсутствовать хотя бы одна из составляющих: дверь, колесо, стекло, капот, крышка багажника и так далее. После соответствующее решение будет принимать уже комиссия.

Пользователями портала "Наш город" являются уже 2,1 миллиона горожан, а по их обращениям решено более 8,3 миллиона вопросов, уточнили на сайте мэра Москвы.

Ранее появилась информация, что количество неправильно припаркованных автомобилей на центральных улицах Москвы сократилось на 65% в 2023 году. В подобных местах водители часто оставляют машины на тротуарах и под запрещающими знаками, что мешает другим автомобилистам, пешеходам, работе спецтехники и создает аварийные ситуации.



"Мой район. Новости": портал "Наш город" помог решить москвичам 8 млн вопросов