Москвичам рассказали, куда жаловаться на брошенные машины во дворах

Москвичи жалуются на брошенные и бесхозные машины во дворах. Автохлам занимает парковочные места, к тому же мешает благоустройству.

Подробнее о том, куда обращаться, если заметили такую машину у себя во дворе, – в сюжете телеканала Москва 24.