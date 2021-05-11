Фото: Юлия Свиткова
Народный артист РФ, общественный деятель Дмитрий Певцов высоко оценил работу павильонов "Здоровая Москва". По его словам, это особый секрет здоровья для жителей столицы, которым необходимо воспользоваться.
Уточняется, что Певцов посетил вновь открывшийся павильон "Здоровая Москва", который располагается на ВДНХ.
"Удивительно, как простая прогулка в любимом парке может стать полезнее в три раза. Это уникальная возможность погулять на свежем воздухе в теплые дни, пройти профессиональный медицинский чекап без очередей и толчеи, сразу получить рекомендации врачей. И все это бесплатно. Москвичам крупно повезло", – отметил артист.
Он также добавил, что в настоящее время столичная медицина работает на опережение.
"А в скором времени именно в этих павильонах можно будет пройти вакцинацию против COVID-19. И это еще один плюс программы "Здоровая Москва", – заключил артист.
Ранее сообщалось, что сегодня, 11 мая, открылся павильон "Здоровая Москва" в Измайловском парке. Всего в 2021 году в столичных парках, скверах и зонах отдыха будут работать 46 павильонов – каждый день и без выходных с 08:00 до 20:00.
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