В Дагестане объявили выходными 13 и 14 мая

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Власти Дагестана объявили выходными днями 13 и 14 мая, на которые приходится окончание месяца Рамадан – мусульманский праздник Ураза-байрам. Об этом сообщается на сайте правительства региона.

Уточняется, что в соответствии с Федеральным законом, а также обращением исламской религиозной организации Муфтият в Дагестане 13 и 14 мая 2021 года будут нерабочими.

23 апреля Владимир Путин объявил нерабочими дни с 4 по 7 мая. Таким образом, россияне будут отдыхать 10 дней подряд. Заработная плата сотрудников сохранится.

Согласно указу, длинные майские выходные ввели в целях сокращения распространения COVID-19, а также укрепления здоровья россиян и в соответствии со статьей 90 Конституции РФ.