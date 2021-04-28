Эксперты ВШЭ усомнились в необходимости мусоросжигательных заводов

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Планируемое масштабное строительство мусоросжигательных заводов в России позволит утилизировать не более 15–18 процентов отходов страны, что не поможет в достижении целей нацпроекта "Экология". Такая точка зрения содержится в выводах исследования НИУ ВШЭ "Целесообразность развития мусоросжигания в России", выдержки из которого приводит РИА Новости.

Ранее стало известно о планах по строительству 25 мусоросжигательных заводов в дополнение к 5 заводам, которые уже строятся в Подмосковье и Татарстане.

Как заявил директор Института экологии НИУ ВШЭ Борис Моргунов, финансирование сжигания мусора будет оттягивать на себя ресурсы, которые могли бы быть направлены на развитие перерабатывающих производств.

Согласно иерархии обращения с отходами, прописанной в государственной политике, мусоросжигание как способ обращения с отходами находится на предпоследнем месте по эффективности перед полигонами.

"Мусоросжигание точно не решает ни первую проблему (снижения количества отходов), ни стимулирует другие виды обращения с отходами, такие как раздельный сбор", – сказал эксперт.

После сжигания твердых коммунальных отходов (ТКО) может оставаться до 65 процентов от этого мусора, указывается в докладе. Моргунов подчеркнул, что сжигание отходов не может быть отнесено к "зеленой" энергетике.

Ранее ГД приняла закон, согласно которому энергия, получаемая от сжигания мусора, может быть приравнена к энергии, получаемой от возобновляемых источников энергии.

Тем временем в столице в пилотном режиме заработал роботизированный комплекс для сортировки мусора. В его основу заложена технология компьютерного зрения, благодаря которой робот различает типы отходов по внешнему виду.