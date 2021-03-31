Власти Москвы назвали число заболевших COVID-19 после вакцинации

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко
Около тысячи вакцинированных жителей столицы заболели коронавирусом, что составляет лишь 0,1% от общего числа привившихся. Об этом сообщили в пресс-службе комплекса социального развития Москвы.
"Единая цифровая платформа здравоохранения позволяет отслеживать состояние вакцинированных. Из числа всех вакцинированных пациентов, у кого после прививки вторым компонентом прошло более 2 недель, заболели коронавирусом всего около 1 тысячи человек, что составляет около одной десятой процента", – говорится в сообщении.
При этом в Москве вакцинацию от коронавируса прошли уже порядка 1 миллиона человек. Около 40 процентов из этого количества людей – люди старшего поколения, уточнял Сергей Собянин.
В комплексе соцразвития напомнили, что иммунитет к коронавирусу начинает формироваться уже после первой прививки. Вторая позволяет продлить эффект.
По словам специалистов, формирование иммунитета проходит индивидуально, нельзя полностью отказываться от мер предосторожности.
Массовая вакцинация от коронавируса стартовала в России 18 января.
В основном россиян прививают первой зарегистрированной в мире вакциной "Спутник V", разработанной в Центре имени Гамалеи Минздрава России. Кроме того, в России зарегистрирована вакцина "ЭпиВакКорона" центра "Вектор", а также препарат от коронавируса, разработанный в Центре имени Чумакова.
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