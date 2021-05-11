Молитва в Московской Соборной мечети в Ураза-байрам пройдет без прихожан

Фото: Москва 24/Никита Симонов

Молитва в день празднования Ураза-байрам 13 мая пройдет в Московской соборной мечети без прихожан и будет транслироваться онлайн. Об этом сообщает пресс-служба департамента национальной политики и межрегиональных связей Москвы.

"Ввиду угрозы распространения новой коронавирусной инфекции (2019‑nCoV) верующим мусульманам рекомендуется провести праздник дома и не подвергать здоровье и жизнь опасному риску, а также здоровье и жизнь своих близких и всех окружающих людей", – говорится в сообщении.

Для удобства верующих в столице утром 13 мая 2021 года будут организованы онлайн-трансляции праздничных богослужений в прямом эфире на телеканалах, официальных сайтах религиозных организаций, а также в социальных сетях.

Праздничная проповедь муфтия шейха Равиля Гайнутдина пройдет в Московской соборной мечети. К ее трансляции можно подключиться 13 мая в 07:00 на YouTube-канале Духовного управления мусульман России.

Ранее стало известно, что власти Дагестана объявили выходными днями 13 и 14 мая. К ним присоединилось руководство Кабардино-Балкарии, которое объявило нерабочим днем 13 мая.

