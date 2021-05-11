Доктор Румянцев пообщался со студентами в общежитии МГУ

Фото: Ольга Макарова
Главный детский онколог-гематолог, академик РАН, основатель Центра имени Д. Рогачева Александр Румянцев на встрече со студентами МГУ рассказал, что повышение заработных плат молодых специалистов в медицине позволит развивать систему здравоохранения. По его словам, расходы в данной сфере нужно увеличить в два раза.
"Это позволит не только внедрять новые технологии, строить и оснащать медучреждения, но и обеспечить молодым специалистам высокие зарплаты. Выпускники будут более мотивированы к учебе и работе, что положительно скажется на всей системе здравоохранения", – уточнил Румянцев на встрече со студентами, которая прошла на территории общежития Дома аспиранта и стажера (ДАС) МГУ.
Кроме того, академик отметил важность государственного обеспечения жильем молодых врачей, которые стали работать по специальности в бюджетном медицинском учреждении. В своем выступлении перед молодежью он подчеркнул, что в студенчестве необходимо уделять максимум времени учебе, чтобы в дальнейшем быть востребованным, компетентным профессионалом, полезным обществу.
Румянцев заверил учащихся, что без многолетней кропотливой работы и учебы не смог бы прийти к большим открытиям и мировому признанию. Отмечается, что совместно с ректором МГУ Виктором Садовничим он посадил на новой аллее возле общежития свое дерево, желая таким образом здоровья жителям Академического района.
Ранее команда академика установила "Стену Победы" в Воронцовском парке Москвы. На ней горожане могут написать слова благодарности ветеранам Великой Отечественной войны.
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