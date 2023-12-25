"Безопасный город": МАДИ выявила 130 тыс брошенных под запрещающими знаками авто

Московская административная дорожная инспекция (МАДИ) с января этого года выявила 130 тысяч автомобилей, которые стояли на тротуарах прямо под знаками "Остановка запрещена". Отмечается, что каждый нарушитель получил штраф в три тысячи рублей за неправильную парковку.

Дорожная инспекция напомнила москвичам, что действие знака распространяется не только на проезжую часть, но и на тротуар, обочину, трамвайные пути, велосипедную или пешеходную дорожки. Парковка в неположенных местах мешает пешеходам и маломобильным гражданам, препятствует уборке снега, ограничивает обзор знаков и светофоров. Кроме того, при движении задним ходом водитель может не заметить детей школьного возраста, предупредили там.

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