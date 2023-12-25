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25 декабря, 18:30

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"Актуальный репортаж": массовый выпуск "Тройки" с российским чипом начнется в 2024 году

"Актуальный репортаж": массовый выпуск "Тройки" с российским чипом начнется в 2024 году

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Массовый выпуск карты "Тройка" с отечественным чипом начнется уже в следующим году. По словам Сергея Собянина, это станет событием для всей страны, поскольку картой сегодня пользуются во многих регионах. Таким образом, производство "Тройки" станет полностью российским.

Кроме того, в ближайшем будущем объем ее памяти утроят, что позволит расширить функционал. Подробнее об изготовлении карты и ее возможностях – в эфире телеканала Москва 24.

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