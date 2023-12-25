Москвичей предупредили о сильном ветре 26 декабря

Фото: Москва 24/Игорь Иванко

В Москве и области 26 декабря будет действовать желтый уровень погодной опасности из-за сильного ветра. Об этом сообщили в российском Гидрометцентре.

Предупреждение будет действовать с 09:00 до 21:00 вторника, 26 декабря. Местами порывы ветра могут достигать 15 метров в секунду.

В Москве до 21:00 28 декабря также действует желтый уровень погодной опасности из-за гололедицы.

Ранее глава центра "Метео" Александр Шувалов предупредил о скачках атмосферного давления на этой неделе в Москве. По его словам, 25 декабря пройдет нижнюю точку 725–728 миллиметров. Со вторника, 26 декабря, пойдет повышение и к четвергу, 27 декабря, поднимется до 744–746 миллиметров.

На этой неделе ожидается "очень мягкая зима". Как уточнил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд, температура воздуха будет выше нормы на 2–4 градуса.

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