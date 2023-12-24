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24 декабря, 09:15

Транспорт

Производство транспортных карт "Тройка" стало полностью российским – Собянин

Производство транспортных карт "Тройка" стало полностью российским – Собянин

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Производство транспортных карт "Тройка" стало полностью российским. Об этом сообщил Сергей Собянин.

Мэр столицы сообщил, что на заводе "Микрон" в ОЭЗ "Технополис Москва" была запущена первая производственная линия одного из ключевых процессов изготовления "Тройки" – корпусирования микросхем. То есть, чип защищают от механических повреждений.

Ожидается, что карты с российскими чипами нового поколения будут выпускаться уже в 2024 году. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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