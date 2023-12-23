Собянин рассказал, как роботы помогают содержать инженерные сети Москвы

Фото: телеграм-канал "Мэр Москвы Сергей Собянин"

Роботизированные системы помогают содержать инженерные сети города. Об этом рассказал мэр Москвы Сергей Собянин в своем телеграм-канале.

Как отметил Собянин, новые технологии позволяют всем службам столицы работать максимально слажено и выполнять сложные задачи еще качественнее.

Так, по словам Собянина, роботы помогают специалистам "Мосводоканала" проводить диагностику водопроводных сетей. Они оценивают техническое состояние труб, проводят плановые проверки и устраняют повреждения.



Мэр отметил, что похожие устройства применяются для мониторинга водосточной сети, трубопроводы которой часто практически недоступны для человека. С помощью инспекционной камеры "Моссвет" исследует кабельную канализацию, в которую спрятаны воздушные линии передачи. Камера оценивает целостность и герметичность труб, обнаруживает скопление дождевых и грунтовых вод, намывы грязи с проезжей части.



Помимо этого, для диагностики тепловых сетей используется автоматизированная система, разработанная специалистами ПАО "МОЭК". Смарт-технология обнаруживает минимальные технологические нарушения и признаки тепловых потерь на начальных стадиях. Таким образом определяется потенциально аварийный участок и принимаются необходимые меры.

Ранее сообщалось, что московская компания "Технорэд" с января 2023 года предоставила 80 российским предприятиям свыше 300 роботизированных систем. Роботы занимаются паллетированием, загрузкой, выгрузкой деталей, а также сварочными работами.