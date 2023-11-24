Компания из Москвы внедрила роботизированные системы на 80 предприятиях РФ с начала года

Фото: пресс-служба департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы

Московская компания "Технорэд" с января 2023 года предоставила 80 российским предприятиям свыше 300 роботизированных систем. Это позволило заводам увеличить свою производительность, сообщает портал мэра и правительства Москвы.

Как отметил глава столичного департамента инвестиционной и промышленной политики Владислав Овчинский, компания внедрила 310 роботизированных систем на 80 предприятиях во многих российских городах, включая Москву и Санкт-Петербург. Роботы занимаются паллетированием, загрузкой, выгрузкой деталей, а также сварочными работами, рассказал он.

Уточняется, что один из проектов реализовали на столичном приборостроительном заводе. Там в начале года не хватало людей из-за расширения производства. Этим летом на предприятии внедрили двух роботов-операторов, которые в три смены загружают и выгружают детали. Спустя три месяца производительность завода выросла в два раза.

Всего же за пять лет компания "Технорэд" внедрила свыше 600 роботизированных систем. Каждый заказчик подтвердил увеличение производительности минимум в два раза.

Ранее сообщалось, что "Техноред" выпустила более 120 роботизированных систем с начала года. Это почти вдвое больше, чем за такой же период 2022 года.

Компания планирует до начала 2024 года выпустить свыше 400 изделий. Также она уже увеличила количество товаров до 15 моделей.

Собянин утвердил дополнительные меры поддержки московской промышленности