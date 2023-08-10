Московский производитель робосистем увеличил выпуск продукции в два раза

Фото: портал мэра и правительства Москвы/департамент инвестиционной и промышленной политики города Москвы

Московский разработчик и изготовитель роботизированных промышленных систем "Техноред" выпустил более 120 изделий с начала текущего года. Это почти в два раза больше, чем за аналогичный период 2022 года. Об этом заявил руководитель столичного департамента инвестиционной и промышленной политики Владислав Овчинский.

"В Москве созданы комфортные условия для производственного бизнеса, которые позволяют предприятиям из разных отраслей промышленности стремительно развиваться – наращивать объемы выпуска и расширять ассортимент", – цитирует его портал мэра и правительства Москвы.

Компания "Техноред", уточнил он, планирует до конца года выпустить более 400 изделий. Также она уже увеличила товарную линейку до 15 моделей. Среди новинок – робот для паллетирования, автоматизирующий и оптимизирующий монотонную работу на складах и предприятиях, две запатентованные роботизированные системы для лазерной сварки.

По словам Овчинского, внедрение роботов в работу предприятий помогает автоматизировать процессы производства, увеличить производительность труда, повысить качество изделий и при этом снизить количество брака и затраты на их изготовление. На данный момент продукцию компании используют в работе более 550 отечественных предприятий.

Отмечается, что робосистемы пользуются популярностью в промышленном секторе, это является новым подходом и стандартом в индустрии. "Техноред" инвестирует в производство, расширяет штат и ассортимент. В начале года на предприятии работали 30 человек, сейчас – 60. В месяц производится примерно 20 систем. К концу года планируется увеличить число сотрудников в два раза, чтобы выпускать 40 изделий ежемесячно.

Помимо этого, компания в этом году сумела уменьшить стоимость изделий для конечного потребителя. Если в 2020 году роботизированный сварочный комплекс в среднем стоил около 30 миллионов рублей, то сейчас его цена снизилась в 10 раз, поделились на портале.

Добавляется, что в Москве работает около 4 тысяч промышленных площадок, на них трудоустроены свыше 720 тысяч человек. Каждый год открывается примерно 100 малых предприятий и 40–50 – средних и крупных. На них делают обувь, одежду, мебель, косметику, сложную технику, предметы декора, лекарства и другое, также активно внедряются инновации.

В сообщении подчеркнули, что размещение в столице промышленных площадок открывает для инвесторов доступ к развитой инфраструктуре, к крупным рынкам сбыта, городской помощи. Для них существует более чем 20 мер поддержки, в том числе целевые займы и субсидии. Больше узнать об экономической политике и имущественно-земельных отношениях Москвы можно на сайте economy.mos.ru.

Ранее сообщалось, что московский производитель оптики смог на 18% увеличить выпуск очков для коррекции зрения благодаря участию в национальном проекте "Производительность труда". В течение полугода сотрудники предприятия вместе с представителями регионального центра компетенций Москвы устраняли недочеты производственного процесса.

До этого производитель медтехники "ТЗМОИ" и резидент "Технополис "Москва" запустил цех металлообработки и роботизированной сварки. Его площадь – 1,7 тысячи квадратных метров.

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