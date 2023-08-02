Столичный производитель оптики на 18% увеличил выпуск продукции благодаря нацпроекту

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Московский производитель оптики смог на 18% увеличить выпуск очков для коррекции зрения благодаря участию в национальном проекте "Производительность труда". Об этом сообщает портал мэра и правительства Москвы со ссылкой на департамент экономической политики и развития города.

Отмечается, что линия по выпуску корригирующих очков была выбрана в качестве пилотной. На нее приходится больше 70% продукции предприятия, при этом объем заказов продолжает расти.

В течение полугода сотрудники предприятия вместе с представителями регионального центра компетенций Москвы устраняли недочеты производственного процесса. В частности была внедрена более эффективная организация рабочих мест, благодаря чему удалось исключить лишние передвижения мастеров сборочной линии, сэкономив им до 30 минут в смену. Часть операций переместили на склад.

Оптимизация процессов позволила сократить время производства одной пары очков почти вдвое – с 5 до 2,8 часа. В сутки предприятие стало выпускать 254 пары очков на человека вместо 215 пар, как раньше.

Средства, которые компания сэкономит в рамках участия в нацпроекте "Производительность труда", она направит на запуск новых линий. Экономический эффект от ее деятельности в этот период составит порядка 200 миллионов рублей.

Ранее сообщалось, что за 1,5 года реализации нацпроекта "Производительность труда" его экономический эффект в Москве достиг 2,2 миллиарда рублей. Первый этап проекта прошли уже 55 столичных компаний, одной из которых удалось увеличить выпуск своей продукции вдвое.



Экономический эффект участников "Производительности труда" превысил 900 млн рублей