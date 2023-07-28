Объем платных услуг в Москве за пять месяцев увеличился на 7,5%

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

С января по май 2023 года столичные предприятия оказали горожанам платные услуги на общую сумму 1,2 триллиона рублей, что на 7,5% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Об этом сообщает портал мэра и правительства Москвы со ссылкой на заместителя градоначальника Владимира Ефимова.

"Столичные предприниматели смогли адаптироваться к непростым экономическим условиям и заполняют освободившиеся ниши. <...> За пять месяцев этого года объем платных услуг населению Москвы вырос на 7,5%, в то время как в среднем по России прирост в сопоставимых ценах составил 3,5%", – рассказал вице-мэр.

Как уточнили в департаменте экономической политики и развития города Москвы, наиболее заметно обороты выросли у предприятий из сфер транспорта, образования, туризма, а также культуры и спорта. Так, например, последние оказали услуг на 48 миллиардов рублей (+20%). Оборот транспортных компаний тем временем составил 376 миллиардов рублей (+18%), образовательных – 101,4 миллиарда (+13,2%), а туристических – 43,7 миллиарда (+10%).

Ранее Сергей Собянин сообщил, что в период с января по май текущего года обрабатывающие предприятия города увеличили выпуск своей продукции в среднем на 11,1%. В частности, производство одежды в Москве выросло на 36,6%, обуви – на 30%, а продуктов питания – на 23,6%.



Собянин: обрабатывающие производства Москвы увеличили выпуск продукции на 11,1%