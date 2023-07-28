Экономический эффект от нацпроекта "Производительность труда" в Москве достиг 2,2 млрд руб

Фото: портал мэра и правительства Москвы

За полтора года реализации нацпроекта "Производительность труда" в Москве экономический эффект достиг 2,2 миллиарда рублей. Об этом сообщила руководитель столичного департамента экономической политики и развития Мария Багреева.

Проект реализуется в столице с 2022 года. Первый его этап прошли уже 55 компаний. В течение шести месяцев они оптимизировали бизнес-процессы и формировали культуру непрерывных улучшений благодаря инструментам бережливого производства.

"Экономический эффект от реализации нацпроекта к началу июля 2023 года вырос в 2,5 раза по сравнению с концом 2022-го и составил 2,2 миллиарда рублей", – цитируют Багрееву на портале мэра и правительства Москвы.

Помимо этого, за время обучения новые знания получили 2,5 тысячи сотрудников столичных компаний и 200 внутренних тренеров, которые в дальнейшем будут помогать предприятиям распространять полученный опыт.

В частности, одна из компаний, занимающихся производством медоборудования, совместно с экспертами проекта смогла сократить время производства медицинских жгутов на 53% и увеличить объем выпуска на 100%.

Нацпроект "Производительность труда" является мерой государственной поддержки бизнеса. Подать заявку на участие в проекте можно на сайте.

Ранее Москва заняла первое место в рейтинге национальных центров компетенций (РЦК) по результатам реализации национального проекта "Производительность труда". За первое полугодие 2023 года 38 предприятий, завершивших первый совместный этап с экспертами РЦК Москвы, демонстрировали увеличение производительности в среднем на 59%, сокращение времени протекания процесса – на 42%, незавершенного производства – на 34%.



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