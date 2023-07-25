Столичный производитель орехов увеличил выпуск продукции на 25%

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Московский производитель орехов "Амидис Групп" за первые шесть месяцев 2023 года нарастил объем производства на 25%. Об этом сообщил руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики Владислав Овчинский.

"Столичный производитель орехов "Амидис Групп" за первое полугодие выпустил около 108 тысяч упаковок снеков, что на 25% больше, чем за аналогичный период 2022-го", – цитируют его на портале мэра и правительства Москвы.

Рост объемов производства вызван расширением ассортимента обжаренных в натуральных специях орехов. С начала года в линейке производителя появились 23 новых вида. Всего компания выпускает 153 вида продукции.

При производстве орехов компания использует только натуральные специи. В ассортименте "Амидис Групп" есть снеки с морской солью, паприкой и томатом, кайенским перцем, чесноком и базиликом, лимоном, имбирем, корицей и другими вкусами.

До конца 2023 года компания планирует выпустить 200 тысяч единиц продукции, что на 56% больше, чем в 2022 году.

Ранее стало известно, что в период с января по апрель 2023 года Москва увеличила производство мясной продукции на 8,3%. Столичная мясоперерабатывающая отрасль представлена более чем 20 предприятиями. На производствах работают порядка 14 тысяч сотрудников.



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