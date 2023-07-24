Собянин: обрабатывающие производства Москвы увеличили выпуск продукции на 11,1%

Фото: телеграм-канал "Мэр Москвы Сергей Собянин"

Столичные обрабатывающие предприятия в период с января по май текущего года увеличили выпуск своей продукции на 11,1%. Об этом в своем телеграм-канале сообщил Сергей Собянин.

Эти предприятия обеспечивают город едой, одежкой лекарственными препаратами, стройматериалами и другими необходимыми товарами. Так, производство одежды в Москве выросло на 36,6%, обуви – на 30%, а продуктов питания – на 23,6%.

"Обрабатывающие предприятия Москвы за пять месяцев увеличили выпуск продукции на 11,1%. <...> В целом объем промышленного производства в Москве за пять месяцев увеличился на 9,4%", – написал мэр.

По его словам, сегодня столичная легкая промышленность представлена более чем 250 предприятиями, на которых работают порядка 10 тысяч человек, а также примерно таким же количеством пищевых производств, на которых трудятся уже больше 60 тысяч горожан.

Градоначальник добавил, что сегодня компании города наращивают долю отечественного оборудования и сырья в производстве. В этом им содействует город: для предприятий предусмотрено свыше 20 различных мер поддержки. Помимо этого, 67 компаний имеют статус промкомплекса, что дает им налоговые льготы.

Ранее стало известно, что Москва заняла первое место в рейтинге национальных центров компетенций по результатам реализации национального проекта "Производительность труда". Отмечалось, что в первом полугодии 2023 года 38 предприятий города по итогам работы с экспертами РЦК Москвы продемонстрировали увеличение производительности в среднем на 59%.

