Фото: телеграм-канал "Мэр Москвы Сергей Собянин"

Столичный производитель создал 30-тонного робота для горной промышленности. Об этом в своем телеграм-канале сообщил Сергей Собянин.

"Московский производитель создал 30-тонного робота для горной промышленности. Такое оборудование делают лишь две компании в мире, включая отечественную", – сообщил мэр.

По словам Собянина, установка позволяет измельчать крупные куски пород при добыче полезной руды, в том числе золотой, железной и никелевой. Она оснащена системами дистанционного управления, защиты от столкновений и ударов, а также автоматической парковки.

Продукция компании-разработчика поставляется во все регионы РФ. В ближайшее время три подобные установки будут отправлены на крупнейший горно-обогатительный комбинат Узбекистана.

Ранее стало известно, что столичный завод первым в России разработал и произвел компоненты для системы безопасности атомных реакторов ледоколов. Элемент создали за рекордные 4 месяца. Планируется, что к концу года такие компоненты будут на всех строящихся ледоколах в стране.

