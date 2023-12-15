Пассажиры более 8 тыс раз прошли по виртуальной "Тройке" в столичном транспорте

Фото: Москва 24/Лидия Широнина

Свыше восьми тысяч раз пассажиры прошли по виртуальной карте "Тройка" в столичном общественном транспорте. Об этом сообщается в телеграм-канале Дептранса.

В тестировании участвуют владельцы смартфонов на базе iOS. С помощью виртуальной карты они проходят в метро, на МЦК и наземном транспорте. До этого в испытаниях участвовали только сотрудники метро.

"После успешных испытаний "Тройки" у горожан появится еще один удобный бесконтактный способ оплаты проезда", – отметил заммэра по вопросам транспорта Москвы Максим Ликсутов.

Тестирование карты на Android-смартфонах начнется позже, добавили в ведомстве.

Набор тестировщиков виртуальной карты "Тройка" открылся 23 ноября. За 30 минут было подано 150 заявок. В тот же день набор участников приостановили.

Тестирование карты бесплатное. Дептранс обязуется вернуть стоимость купленного билета на банковскую карту участника.

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