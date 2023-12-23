В следующем году начнется выпуск карт "Тройка" нового поколения – мэр Москвы

Фото: телеграм-канал "Мэр Москвы Сергей Собянин"

Производство карты "Тройка" стало на 100% российским. Теперь оно не зависит ни от каких внешних факторов. Об этом рассказал мэр Москвы Сергей Собянин в своем телеграм-канале.

Собянин сообщил, что на заводе "Микрон Секьюрити Принтинг" в ОЭЗ "Технополис Москва" была запущена первая производственная линия одного из ключевых процессов изготовления "Тройки" – корпусирования микросхем.



Уточняется, что в результате этого процесса происходит контакт чипа с антенной. Корпусирование также защищает чип от механических повреждений.



Как сообщил мэр, следующим этапом станет внедрение в "Тройку" полностью российского чипа нового поколения, объем памяти которого в три раза больше. Этот шаг позволит сильно расширить функционал карты.

Первая тысяча новых "Троек" с таким чипом уже изготовлена и передана для тестирования в метро.



"Выпуск карт с чипом нового поколения должен начаться в следующем году. А так как "Тройка" сегодня внедрена во многих регионах, это будет событием для всей страны", – подчеркнул Собянин.

Ранее стало известно, что все турникеты на станциях Московских центральных диаметров (МЦД) стали работать на 30% быстрее. Ускорить работу турникетов удалось благодаря обновлению программного обеспечения. Транспортные и социальные карты считываются на турникетах в три раза быстрее.