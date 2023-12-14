Пассажиры более миллиона раз активировали баланс "Тройки" через валидаторы осенью

Фото: портал мэра и правительства Москвы/пресс-служба департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Москвы

Минувшей осенью пассажиры активировали баланс "Тройки" через валидаторы в наземном транспорте более миллиона раз. Об этом сообщил заммэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов.

"Сегодня на любом из более чем 30 тысяч валидаторов в салонах автобусов, электробусов или трамваев можно активировать удаленное пополнение карты "Тройка". Теперь для этого не нужно спускаться в метро, что особенно удобно для пассажиров, которые пользуются только наземным городским транспортом", – цитируют его на портале мэра и правительства Москвы.

Показатель осенью 2023 года оказался на 30% выше, чем за аналогичный период 2022-го.

Активировать удаленное пополнение карты можно в автобусах, трамваях и электробусах. Для этого необходимо нажать и удерживать кнопку сбоку на валидаторе, а затем приложить "Тройку" и дождаться надписи об успешной активации на экране.

Ранее стало известно, что порядка 400 тысяч пользователей приложения "Московский транспорт" привязали карту "Тройка" в 2023 году. После авторизации пользователям доступны просмотр истории операций, блокировка карты, перенос баланса и другие функции. Там же пользователи могут вызвать такси.



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