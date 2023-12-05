Жителям столицы рассказали о действиях при потере карты москвича

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Если карта москвича утеряна, то ее нужно заблокировать и подать заявление на выпуск новой. Об этом сообщает портал мэра и правительства столицы.

Для горожан доступно два вида карты москвича – с банковским приложением и без него. Первый вариант выдавали до 1 апреля прошлого года. Карты, которые москвичи получили после этой даты, выходили уже без банковского приложения.

Если утерянная карта была с банковским приложением, то необходимо позвонить в банк и заблокировать ее, а затем подать заявление о перевыпуске. Если у карты не было банковского приложения, то подать заявление на оформление новой можно сразу на портале mos.ru. Такую же услугу оказывают в центрах "Мои документы".

Новую карту изготовят в течение 30 календарных дней с момента подачи заявления. Когда она будет готова, человеку придет уведомление в личный кабинет на mos.ru.

На время перевыпуска карты жители могут получить временный единый соцбилет, информация о его получении придет в личный кабинет на портале мэра и правительства столицы. Школьники, студенты, аспиранты и ординаторы, у которых были льготы, могут обратиться в контакт-центр "Московский транспорт", чтобы получить компенсацию за оплаченный период.

Если человек нашел чужую карту москвича, то необходимо обратиться в любой центр "Мои документы" и отдать сотрудникам на ресепшен.

В столичном департаменте информационных технологий отметили, что публикации о поиске владельца карты иногда появляются в соцсетях. Однако нередко выкладывают фотографию находки, хотя там указаны персональные данные человека. В департаменте призвали не передавать карту третьим лицам и не публиковать ее фотографию, поскольку указанными на ней сведениями могут воспользоваться мошенники. Там также напомнили, что за использование чужой карты предусмотрен штраф.

Ранее сообщалось, что в Москве протестировали карту москвича в виде стикера с чипом, который можно наклеить на смартфон и пользоваться привычными сервисами. Чтобы проехать в транспорте, нужно приложить стикер к валидатору, а чтобы записаться к врачу – к инфомату в поликлинике.

Тестирование нового формата карты закончилось в ноябре.

"Мой район. Навигатор": карту москвича в новом формате начали тестировать в Москве