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Новости

01 декабря, 11:00

Культура

Москвичам рассказали, как превратить карту "Тройка" в билет на экскурсию

Москвичам рассказали, как превратить карту "Тройка" в билет на экскурсию

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Горожане могут устроить себе экскурсию по московским достопримечательностям во время поездки в общественном транспорте. Например, воспользовавшись культурно-историческим маршрутом трамвая № 39.

На нем можно пересечь практически всю столицу – от Чистых прудов до станции метро "Университет" и увидеть множество достопримечательностей всего за 54 рубля. Подробнее о том, какие еще экскурсионные маршруты есть в городе, – в эфире телеканала Москва 24.

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