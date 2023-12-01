Москвичам рассказали, как превратить карту "Тройка" в билет на экскурсию

Горожане могут устроить себе экскурсию по московским достопримечательностям во время поездки в общественном транспорте. Например, воспользовавшись культурно-историческим маршрутом трамвая № 39.

На нем можно пересечь практически всю столицу – от Чистых прудов до станции метро "Университет" и увидеть множество достопримечательностей всего за 54 рубля. Подробнее о том, какие еще экскурсионные маршруты есть в городе, – в эфире телеканала Москва 24.