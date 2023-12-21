Сергей Собянин сообщил об огромных инвестициях в экономику Москвы

Фото: телеграм-канал "Мэр Москвы Сергей Собянин"

Инвестиции в столичную экономику за девять месяцев текущего года составили почти 4 триллиона рублей, что больше на 6,6%, чем в аналогичный период 2022-го. Об этом Сергей Собянин написал в своем телеграм-канале.

"В производство машин и оборудования направлено 42,7% вложений. 27,2% – в строительство нежилых зданий, сооружений и благоустройство земель. В создание объектов интеллектуальной собственности ушло 14,4%. На возведение жилых домов и помещений – 13,6%", – сообщил мэр.

По словам Собянина, для поддержания благоприятного инвестиционного климата столичные власти регулярно создают для представителей бизнеса достойные условия. Кроме того, в Москве также разрабатываются меры системной и антикризисной поддержки.

В качестве примера градоначальник привел ряд новых преференций: льготную аренду земли, льготные кредиты и многое другое.

Ранее стало известно, что инвесторы возведут в Москве 118 объектов по программе стимулирования создания мест приложения труда. С 2020 года столица подписала более 60 соглашений в рамках данного проекта, отметил заммэра города по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

Инвесторы построят в Москве 78 объектов социнфраструктуры по договорам участия