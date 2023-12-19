Собянин принял решение о комплексном развитии территорий в двух районах Москвы

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В Москве запланировали реализацию комплексного развития территорий в районах Перово и Фили-Давыдково. Об этом сообщил в своем телеграм-канале Сергей Собянин.

Так, по его словам, город собирается построить более 710 тысяч квадратных метров недвижимости, а также планируется организовать примерно 5,7 тысячи рабочих мест.

Мэр Москвы рассказал, что на участке бывшей промзоны Прожектор возведут две школы, три детских сада, поликлинику, торгово-развлекательный центр с физкультурно-оздоровительным комплексом, а также жилые дома по реновации.

Он также добавил, что на Староволынской улице, которая расположена неподалеку от станции метро "Минская", появятся дома, школа, детский сад и иные объекты.

"Уже одобрили и реализуем 55 проектов комплексного развития территорий общей площадью свыше 733 гектар", – заключил Собянин.

Ранее проекты комплексного развития территорий утвердили в столичных районах Хорошёвском, Щукино и Коньково. Собянин отметил, что в трех районах возведут около 169 тысяч "квадратов" недвижимости, в том числе новостройки по реновации, школу и детский сад, а также офисы и другие объекты общественно-деловой застройки.



Собянин утвердил проекты комплексного развития территорий в трех районах Москвы