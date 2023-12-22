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22 декабря, 10:15

Технологии

Комплексный анализ работы сервисов ИИ в медицине провели в Москве

Комплексный анализ работы сервисов ИИ в медицине провели в Москве

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В столице провели комплексный анализ качества работы сервисов искусственного интеллекта (ИИ) в медицине. Об этом рассказала заммэра Анастасия Ракова.

Для выявления возможных ошибок специалисты совершили порядка 200 тестирований и полтысячи мониторингов. В 2023 году в 15% случаев цифровые сервисы, которые применялись для расшифровки различных снимков, были направлены на доработку. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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