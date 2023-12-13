Собянин: столичные программы стимулируют рост патентной активности изобретателей

Фото: телеграм-канал "Мэр Москвы Сергей Собянин"

Московские программы стимулируют рост патентной активности избирателей. Впервые с 2016 года системная поддержка помогла справиться со снижением в Москве патентной активности, заявил Сергей Собянин в своем телеграм-канале.

По его словам, до половины патентов высокотехнологичных малых и средних предприятий (МСП) пришлись именно на те организации, которым помогал город. Им выделяли гранты, давали кредиты на льготных условиях и займы под поручительство, их консультировали эксперты и многое другое, добавил мэр.

Он отметил, что с 2022 года появились специальные программы для стимулирования патентной активности изобретателей. Так, на каждый полученный в стране патент Москва выделяла по 75 тысяч рублей, а за патентование за границей – до двух миллионов рублей, объяснил Собянин.

В результате, продолжил градоначальник, компании получили свыше 800 патентов. Среди них – патент на открытие в генетике, который помогает лечить ишемические болезни сердца, руки, ноги и головной мозг. Еще один – на технологию, позволяющую сократить расход воды при тушении возгораний в десять раз, написал мэр.

В заключение Собянин сказал, что в текущем году начался пилотный проект по кредитованию под залог индивидуальной собственности. Отныне организации могут взять кредит до 50 миллионов рублей под 3,5% годовых, подытожил он.

В сентябре мэр рассказал, что за время своего существования Московский инновационный кластер (МИК) стал удобной площадкой для создания новых технологий, поиска партнеров и сотрудничества. На данный момент его участники зарегистрировали уже почти 20 тысяч изобретений.

Как указал Собянин, к концу прошлого года участниками МИК было запатентовано порядка 16 тысяч изобретений, а за прошедшие месяцы текущего года их количество выросло на 23,8%. Кроме того, к кластеру присоединились свыше 35 тысяч компаний из Москвы и 81 российского региона, отметил он.

Новости часа: Собянин рассказал о достижениях Московского инновационного кластера