Сбер заявил, что не нарушал антимонопольное законодательство

Фото: Агентство "Москва"/Сергей Киселев

Сбербанк не считает, что пакет предложений от "Домклик плюс" нарушает антимонопольное законодательство. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на первого зампредседателя правления банка Кирилла Царева.

"Мы регулярно запускаем новые продукты, а также улучшаем старые, основная цель – улучшать наши сервисы для клиентов", – подчеркнул он.

По его словам, пакет услуг "Домклик плюс" стал одним из таких новых сервисов. Пакет также включает в себя полис "Сбербанк страхование жизни".

Царев добавил, что на данный момент банк не получил официальные документы от Федеральной антимонопольной службы (ФАС) на эту тему. После того как Сбер получит и изучит их, могут быть даны более развернутые комментарии, заключил первый зампредседателя.

Накануне ФАС возбудила дело против Сбербанка и его страховой компании "Сбербанк страхование жизни". Уточнялось, что в ведомство обратились граждане из-за навязывания пакета услуг "Домклик плюс", в который входят услуги страховой компании.

Этот пакет предоставляет скидку на процентную ставку по ипотечному договору со Сбербанком, а также включает в себя полис страхования жизни и здоровья от компании "Сбербанк страхование жизни".

До этого ФАС возбудила дело в отношении Альфа-Банка. Банк подозревается в нарушении рекламного законодательства.

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