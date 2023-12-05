ФАС возбудила дело против Сбербанка и его страховой компании

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Федеральная антимонопольная служба (ФАС) РФ возбудила дело против Сбербанка и его страховой компании "Сбербанк страхование жизни". Причиной стало заключение антиконкурентного соглашения. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

Там уточнили, что в ФАС обратились граждане из-за навязывания пакета услуг "Домклик плюс", в который входят услуги страховой компании. Этот пакет предоставляет скидку на процентную ставку по ипотечному договору со Сбербанком, а также включает в себя полис страхования жизни и здоровья от компании "Сбербанк страхование жизни", добавили там.

В ФАС заявили, что подключение пакета услуг проводится на добровольной основе и не влияет на решение банка о кредитовании, однако от него зависит процентная ставка по кредиту.

Ранее, чтобы получить скидку к процентной ставке, человек должен был заключить договор страхования жизни и здоровья с любой организацией, аккредитованной банком. Сейчас скидка в размере 1% предусмотрена, только пока заемщик оплачивает пакет услуг "Домклик плюс".

До этого ФАС возбудила дело в отношении Альфа-Банка. Банк подозревается в нарушении рекламного законодательства.

Отмечается, что в своей рекламе кредитной карты организация на короткое время показывала условия использования карты, используя мелкий шрифт. Из-за этого люди не могли полностью получить необходимую информацию о продукте.

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