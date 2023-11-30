ФАС признала "МегаФон" нарушителем антимонопольного законодательства

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Федеральная антимонопольная служба РФ заявила, что один из крупнейших операторов связи "МегаФон" нарушил антимонопольный закон, повысив без веской причины цены на свои тарифы. Об этом сообщила пресс-служба ФАС.

"Оператор повысил тарифы на услуги связи для более 8,2 миллиона абонентов в среднем на 10,24%", – сказано в сообщении.

В ФАС также заявили, что "МегаФон" пообещал уменьшить стоимость своих тарифов до 15 февраля 2024 года и уже внес поправки в собственные нормативные акты.

Уточняется, что сумма штрафа за нарушение антимонопольного закона будет определена после проведения административного расследования.

Ранее стало известно, что мобильный оператор МТС планирует завершить отмену тарификации за раздачу интернета до конца февраля следующего года. В компании объяснили, что данное решение было принято с учетом нынешней социально-экономической обстановки. Там также уточнили, что оно распространяется на все тарифы.

До этого мобильные операторы "МегаФон", "Вымпелком" (бренд "Билайн") и Теlе2 отменили взимание платы с россиян за раздачу интернет-трафика с мобильных устройств.



Мобильные операторы отменили плату за раздачу интернет-трафика