Названы самые востребованные отрасли для стартапов среди российских ученых

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Самой перспективной отраслью для запуска стартапов среди ученых в России стала медицинская сфера. При этом дополнительное предпринимательское образование уже имеют или получают 51% научных работников. Это данные опроса, которым поделились с News.ru аналитики "Стартап Академии" школы управления "Сколково".

Согласно результатам исследования, респонденты отдали предпочтение следующим перспективным отраслям для стартапа:

медицина – 33%;

искусственный интеллект и машинное обучение – по 25%;

строительство и космические технологии – по 12%.

"Ученые – двигатель инноваций, но их идеи нуждаются в переводе на язык бизнеса. Образование, облегчающее этот переход, и гранты, которые поддерживают этот процесс, являются ключевыми звеньями для трансформации их проектов в успешные стартапы", – рассказала продюсер программы "Стартап Академия" Дарья Приц.

О возможности получения гранта на обучение по созданию стартапа знают только 29% респондентов. При этом 93% опрошенных заявили, что воспользовались бы такой возможностью.

Для запуска научного стартапа респонденты выделили следующие сложности:

недостаток средств – 45%;

нехватка знаний в бизнесе и сложности поисков каналов для привлечения инвесторов – 32%;

недостаточная поддержка со стороны государства – 21%;

отсутствие партнера для собственного дела – 12%.

У ученых, которые имеют опыт в запуске стартапов, на первом этапе возникают проблемы из-за недостатка опыта в предпринимательстве (29%). Сложности с поиском инвесторов возникли у 25% опрошенных, а на недостаток финансирования пожаловались 24% респондентов, следует из данных опроса.

Кроме того, 22% не смогли найти бизнес-партнера, а 15% – донести свои идеи до инвесторов. Еще 7% участников опроса рассказали, что не справились с функциями управления.

Опрос проводился в декабре 2023 года. Участие в нем приняли 1 229 руководителей и сотрудников малых и средних российских предприятий, основателей стартапов и научных сотрудников из городов с населением свыше 100 тысяч человек.

Ранее заммэра столицы Наталья Сергунина рассказала, что Москва организовала 29 технологических конкурсов для стартапов со всей страны. По ее словам, состязания помогли инноваторам показать свои проекты крупным заказчикам, заключить договоры о сотрудничестве, тестировании и выводе продуктов на новые рынки.

В сумме они привлекли 1,5 миллиарда рублей инвестиций. Более 260 разработок прошли тестирование, а часть уже внедрена в РФ и за ее пределами.

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