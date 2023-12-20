"Мой район. Навигатор": более 16 тыс горожан получили жилье по реновации на востоке Москвы

На востоке Москвы жилье по программе реновации получили более 16 тысяч горожан. На данный момент в ВАО ввели в эксплуатацию 34 дома, еще 50 домов строятся.

Кроме того, там создают необходимую для комфортной жизни инфраструктуру. Так, в районах Богородское и Преображенское возводят учебные корпуса. А в Косино-Ухтомском построят спортивную базу с физкультурно-оздоровительным комплексом. В Северном Измайлове заканчивают спортивный центр с двумя взрослыми и детским бассейнами, в Перове уже готов физкультурный центр с тренажерным залом.

Подробнее – в программе "Мой район. Навигатор".