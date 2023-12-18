Инвестор реорганизует территории бывшей промзоны Выхино

Фото: портал мэра и правительства Москвы

"Группа Аквилон" займется редевелопментом территории бывшей промзоны Выхино, ее площадь – 7,31 гектара. Об этом заявил заммэра по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

Отмечается, что город заключил с инвестором договор о комплексном развитии территории (КРТ). Будет построено более 160 тысяч квадратных метров разнообразной недвижимости. Инвестиции в проект могут превысить 15 миллиардов рублей, ежегодный бюджетный эффект будет не менее 247 миллионов рублей.

По данным Ефимова, по итогам реализации появится почти 700 рабочих мест. Территория расположена между станциями метро "Юго-Восточная", "Выхино", "Рязанский проспект". На данный момент там находятся автоцентр, мастерская, стоянка спецтехники и устаревшие склады.

Свыше 150 тысяч "квадратов" жилья возведут специалисты за семь лет на реорганизуемой территории, в том числе 40 тысяч квадратных метров для программы реновации, рассказал министр правительства Москвы, руководитель департамента городского имущества города Москвы Максим Гаман.

Уточняется, что инвестор также построит примерно 10 тысяч квадратных метров общественно-деловой недвижимости. В частности, здание управления внутренних дел МВД России с кинологическим отделением

"Жители района Выхино-Жулебино получат обновленное многофункциональное городское пространство", – считает Гаман.

Между тем генеральный директор компании-инвестора Дмитрий Рогатых сказал, что для "Группы Аквилон" застройка этой территории является интересной задачей и новой возможностью развития, появившейся благодаря программе КРТ. Он подчеркнул, что теперь еще одна локация столицы получит новое функциональное назначение, приобретет современный облик, станет точкой притяжения общественной жизни.

Ранее проекты комплексного развития территорий утвердили в столичных районах Хорошёвский, Щукино и Коньково. Сергей Собянин отметил, что в трех районах возведут около 169 тысяч "квадратов" недвижимости, в том числе новостройки по реновации, школу и детский сад, а также офисы и другие объекты общественно-деловой застройки.

До этого мэр утвердил проект планировки части промзоны Алабушево, являющейся крупнейшей площадкой особой экономической зоны (ОЭЗ) "Технополис "Москва". Будет реорганизована территория в Зеленограде между путями МЦД-3 и проспектом Генерала Алексеева.

Новости часа: проекты КРТ позволят создать в Москве более 137 тысяч рабочих мест