Мурашко заявил о достаточном количестве препаратов от микоплазменной инфекции в РФ

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В России достаточно препаратов для лечения микоплазменной инфекции. Об этом сообщил глава Минздрава РФ Михаил Мурашко.

"Препаратов достаточное количество, широкий спектр, поэтому она абсолютно управляемая инфекция", – цитирует его РИА Новости.

По словам Мурашко, российские специалисты имеют достаточно знаний и возможностей для диагностики инфекции. Кроме того, медики располагают данными о течении болезни.

До этого Роспотребнадзор заявил о зафиксированных в РФ случаях микоплазменной инфекции. При этом более тяжелых форм течения заболевания в стране, как и за рубежом, пока не обнаружено.

Доцент кафедры инфекционных болезней РУДН Сергей Вознесенский ранее рассказал, что чаще всего во время этого недуга появляется температура, кашель и тяжесть при дыхании. Симптомами подобной инфекции также являются заложенный нос, боль в горле и интоксикация.



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