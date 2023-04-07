Собянин: мемориальные доски пяти Героям Советского Союза установят в Москве до конца года

Фото: Агентство "Москва"/Киселев Сергей

Сергей Собянин сообщил об установке мемориальных досок пяти Героям Советского Союза в столице. Соответствующая информация появилась в его официальном телеграм-канале.

По его словам, все памятные доски будут установлены до конца этого года.

Как отметил градоначальник, первая доска появится на улице Достоевского, дом № 3. Она будет посвящена летчику, генерал-полковнику авиации Николаю Антошкину. Он руководил процедурой закрытия реактора Чернобыльской АЭС в первые десять суток после ЧП. Кроме того, в период с 1993 по 1997 года командовал фронтовой авиацией Военно-воздушных сил РФ.

В столице также помнят о летчике, полковнике Генрихе Гофмане. Мэр города уточнил, что мемориальная доска в его честь будет установлена на улице Малая Грузинская, дом № 31. Он отличился участием во многих операциях Великой Отечественной войны, в том числе в блокаде курляндской группировки вражеских сил. На его счету около 150 боевых вылетов.

Еще одна памятная доска появится на улице Народного Ополчения, дом № 54 – в память о летчике, генерал-полковнике авиации Сергее Ушакове. С июля 1941 года он водил эскадрилью бомбардировщиков в глубокий тыл противника. Также известно, что ему было поручено выполнить секретное задание – передать правительственный пакет королю Великобритании Георгу VI. Ушаков успешно справился с поставленной задачей.

На улице Маршала Василевского, дом № 17 решили разместить мемориальную доску в память о летчике, полковнике авиации Дмитрии Каприне, который участвовал в Сталинградской битве, освобождении Украинской и Литовской ССР, в боях в Восточной Пруссии. Он выполнил 130 боевых вылетов.

Пятая доска появится на улице Миклухо-Маклая, дом № 22 – в память о Гатаулле Салихове, который в должности старшего лейтенант подорвал гранатой немецкий блиндаж. В боях устранил больше 40 солдат и офицеров противника.

Ранее Собянин поддержал просветительские проекты потомков московских ополченцев Великой Отечественной войны.

Мэр столицы рассказал, что примерно 160 тысяч человек участвовали в Битве за Москву и других сражениях ВОВ в рядах 16 дивизий Народного ополчения в 1941 году. Он напомнил, что среди бойцов были добровольцы разных профессий и возрастов, но все они защищали свою Родину.



Собянин поддержал проекты Сообщества потомков московских ополченцев

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