Собянин сообщил об окончании основных работ по реконструкции Дмитровского путепровода

Сергей Собянин запустил движение по Дмитровскому путепроводу на северо-востоке столицы. Новая трасса пересекает пути третьего центрального диаметра в районе станции Петровско-Разумовская.

Пока автомобилистам доступны только четыре полосы в сторону области. В ближайшее время по путепроводу можно будет проехать и в сторону центра. Как новый объект изменит потоки транспорта? Об этом – в эфире телеканала Москва 24.