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Новости

19 декабря, 07:15

Новости

Собянин сообщил об окончании основных работ по реконструкции Дмитровского путепровода

Собянин сообщил об окончании основных работ по реконструкции Дмитровского путепровода

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Новости часа: Собянин открыл движение по Дмитровскому путепроводу в сторону области

Собянин: открылось движение в сторону области по Дмитровскому путепроводу

Сергей Собянин запустил движение по Дмитровскому путепроводу на северо-востоке столицы. Новая трасса пересекает пути третьего центрального диаметра в районе станции Петровско-Разумовская.

Пока автомобилистам доступны только четыре полосы в сторону области. В ближайшее время по путепроводу можно будет проехать и в сторону центра. Как новый объект изменит потоки транспорта? Об этом – в эфире телеканала Москва 24.

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