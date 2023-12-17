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17 декабря, 22:15

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Собянин рассказал о строительстве четырех финальных участков Южной рокады

Собянин рассказал о строительстве четырех финальных участков Южной рокады

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Южная рокада, дублирующая МКАД и Третье транспортное кольцо, готова на 89%. Ее введут в строй в 2024 году. Об этом сообщил Сергей Собянин.

Трасса, протяженностью 40 километров, обеспечит диагональную связь между западной, южной и юго-восточной частями города, разгрузит МКАД и ТТК, а также центр Москвы. Работы на четырех участках рокады уже завершены, еще четыре находятся на финальном этапе строительства. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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