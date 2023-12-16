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16 декабря, 12:30

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Москвичам рассказали о развитии городской инфраструктуры для электромобилей

Москвичам рассказали о развитии городской инфраструктуры для электромобилей

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К 2030 году в Москве будет порядка 315 тысяч электромобилей. Таковы прогнозы департамента транспорта и Москомархитектуры.

По состоянию на 2023 год в городе работают около 3,5 тысячи бесплатных станций. Время зарядки – от 20 минут до 2 часов.

Как планируют развивать инфраструктуру для электромобилей? Где в столице появятся новые зарядные станции для электрических машин? Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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